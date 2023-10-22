Смагин: чем быстрее Карлсен закончит играть в «классику», тем легче будет всем остальным

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Сергей Смагин поделился мнением о том, почему норвежский гроссмейстер, чемпион мира Магнус Карлсен создаёт проблемы для остальных спортсменов.

«Я считаю, что чем быстрее Карлсен окончательно закончит играть в «классику», тем легче будет всем остальным: они свободно вздохнут, и мы пойдём дальше. А сегодня такая двойственность: хочу — играю, хочу — не играю, — у многих вызывает раздражение и в то же время запутывает ситуацию. Когда сильнейший игрок мира игнорирует важнейшую дисциплину, по которой разыгрывается чемпионат мира, это создаёт проблемы и ФИДЕ, и другим шахматистам. Он игнорирует чемпионат мира, а это очень серьёзный вопрос в понимании того, что он делает.

Поэтому чем быстрее он определится, тем остальным будет легче: не хочешь играть — не играй и не морочь всем голову. Не занимай чужое место и так далее. Либо полноценно возвращайся. Можно, конечно, и не обращать на него внимания, ведь турнир в Катаре выставочный и не носит отборочный характер. Но такая его двойственность серьёзно снижает уровень игры, в первую очередь в «классику». Пока ты сильнейший, надо играть везде и стараться везде быть первым», — приводит слова Смагина «РИА Новости Спорт».

Напомним, на прошедшем в Катаре турнире по классическим шахматам Магнус Карлсен занял 16-е место.