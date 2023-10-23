Сёстры Аверины: наши соревнования как были на высшем уровне, так на нём и остались

Многократные чемпионки мира и Европы российские гимнастки Арина и Дина Аверины прокомментировали состояние российской художественной гимнастики в отсутствие международных соревнований.

«Мне кажется, наши соревнования как были на высшем уровне, так на нём и остались. Наши соревнования вызывают огромный интерес, и мы видим, что стало приходить больше зрителей», — цитирует Арину Аверину ТАСС.

«Наш вид развивается благодаря Ирине Александровне (Винер. — Прим. «Чемпионата»). Она придумала свои правила, и поэтому стало появляться много детей, которые могут проявить себя. Наш уровень только растёт», — добавила Дина Аверина в интервью.

Напомним, с марта 2022 года российские и белорусские гимнасты были отстранены от международных соревнований, 19 июля 2023 года исполком Международной федерации гимнастики (FIG) решил допустить спортсменов из России и Беларуси в нейтральном статусе.