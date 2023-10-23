Арина и Дина Аверины рассказали об опыте обучения в МГИМО

Многократные чемпионки мира и Европы российские гимнастки Арина и Дина Аверины поделились впечатлениями от опыта обучения в Московском государственном институте международных отношений (МГИМО). Спортсменки, которые летом этого года получили дипломы выпускников программы профессиональной переподготовки МГИМО «Мировой спорт: правовое регулирование», отметили, что им было непривычно посещать очные занятия, однако обучение им понравилось.

«Мы проходили переподготовку, получали дополнительное образование. Это было что-то новое и необычное для нас, мы рады, что нам удалось там учиться. Нам это предложила Ирина Александровна Винер, и мы сразу же согласились. Мы посещали занятия очно, и это было непросто, так как мы действующие спортсмены и мы всегда учились экстерном, для нас было непривычно с утра до вечера слушать лекции, но мы старались впитывать всю информацию, у нас многое в памяти отложилось», — приводит слова Арины Авериной ТАСС.

Дина Аверина подчеркнула, что ей больше всего нравились занятию по ведению переговоров, Арина отметила курсы по маркетингу.