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Сборная России выиграла общий зачёт Игр БРИКС

Сборная России выиграла общий зачёт Игр БРИКС
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Российские спортсмены выиграли общекомандный зачёт завершившихся в Дурбане (ЮАР) Игр БРИКС, в которых приняли участие все страны, входящие в состав организации (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР).

Комплекты наград были разыграны в следующих видах спорта: бадминтоне, настольном теннисе, пляжном волейболе, плавании, большом теннисе. Соревнования по настольному и большому теннису проходили также среди паралимпийцев. Сборная Российской Федерации смогла завоевать на Играх БРИКС 59 медалей, в том числе 35 золотых, 12 серебряных и 12 бронзовых.

Игры БРИКС в ЮАР прошли с 18 по 21 октября. Следующие соревнования пройдут в России в 2024 году. С 20 по 23 июня состязания примет столица Татарстана город Казань.

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