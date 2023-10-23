Игорь Артемьев не планирует покидать пост президента Федерации регби России

Глава Федерации регби России Игорь Артемьев опроверг информацию о своём возможном уходе с руководящей должности.

«Я занимаюсь регби уже восемь лет, с тех пор, как мне это поручил наш президент. И не собираюсь покидать свой пост. На это не повлияет моя другая занятость, потому что, как вы знаете, и во времена работы в ФАС, и на своём нынешнем посту я уделяю регби очень много времени. Даже на будущей пенсии не вижу себя вне этого вида спорта, потому что с регби я, можно сказать, с раннего детства», — цитирует Артемьева Rugger.

Ранее появилась информация о том, что Игорь Артемьев, занимавший с 2004 по 2020 год должность главы Федеральной антимонопольной службы, возглавит Петербургскую биржу и в связи с этим не будет совмещать два руководящих поста.