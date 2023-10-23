Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Игорь Артемьев не планирует покидать пост президента Федерации регби России

Игорь Артемьев не планирует покидать пост президента Федерации регби России
Аудио-версия:
Комментарии

Глава Федерации регби России Игорь Артемьев опроверг информацию о своём возможном уходе с руководящей должности.

«Я занимаюсь регби уже восемь лет, с тех пор, как мне это поручил наш президент. И не собираюсь покидать свой пост. На это не повлияет моя другая занятость, потому что, как вы знаете, и во времена работы в ФАС, и на своём нынешнем посту я уделяю регби очень много времени. Даже на будущей пенсии не вижу себя вне этого вида спорта, потому что с регби я, можно сказать, с раннего детства», — цитирует Артемьева Rugger.

Ранее появилась информация о том, что Игорь Артемьев, занимавший с 2004 по 2020 год должность главы Федеральной антимонопольной службы, возглавит Петербургскую биржу и в связи с этим не будет совмещать два руководящих поста.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android