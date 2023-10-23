Российские спортсмены выступят на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу с флагом и гимном
Поделиться
Федерация бодибилдинга России (ФББР) в своих социальных сетях сообщила, что сборная России выступит на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу с национальным флагом и гимном.
Соревнования пройдут в Бишкеке (Киргизия) с 27 по 30 октября. В них примут участие около 200 представителей России.
Отметим, что в марте 2022 года Международная федерация бодибилдинга (IFBB) приняла решение отстранить представителей России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В тот момент национальная сборная готовилась к чемпионату Европы 2022 года. Важно отметить, что это решение не коснулось российских ELITE PRO атлетов.
Комментарии
- 3 ноября 2023
-
21:25
-
21:05
-
13:49
-
11:31
-
11:18
-
11:06
-
10:54
-
09:35
- 2 ноября 2023
-
23:52
-
21:21
-
19:33
-
18:50
-
15:52
-
14:11
-
13:46
-
11:57
-
10:41
-
09:27
-
04:34
-
00:00
- 1 ноября 2023
-
23:22
-
22:18
-
17:47
-
13:19
-
11:32
-
10:24
-
09:46
- 31 октября 2023
-
23:49
-
22:41
-
13:52
- 30 октября 2023
-
20:43
-
17:57
-
16:29
-
16:21
-
11:41
Партнерский контент