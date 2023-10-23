Российские спортсмены выступят на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу с флагом и гимном

Федерация бодибилдинга России (ФББР) в своих социальных сетях сообщила, что сборная России выступит на Кубке мира по бодибилдингу и фитнесу с национальным флагом и гимном.

Соревнования пройдут в Бишкеке (Киргизия) с 27 по 30 октября. В них примут участие около 200 представителей России.

Отметим, что в марте 2022 года Международная федерация бодибилдинга (IFBB) приняла решение отстранить представителей России от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине. В тот момент национальная сборная готовилась к чемпионату Европы 2022 года. Важно отметить, что это решение не коснулось российских ELITE PRO атлетов.