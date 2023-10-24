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20-летняя гимнастка завершила карьеру из-за словесного и эмоционального насилия

20-летняя гимнастка завершила карьеру из-за словесного и эмоционального насилия
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Двукратная чемпионка мира по спортивной гимнастике 20-летняя американская спортсменка Кара Икер объявила о завершении профессиональной карьеры. О своём уходе из спорта Икер написала на странице в социальной сети.

«В течение двух лет, тренируясь с командой Юты по гимнастике, я подвергалась словесному и эмоциональному насилию. В результате моё физическое, психическое и эмоциональное здоровье резко ухудшилось. Я посещала командного психолога в течение полутора лет, а теперь два раза в неделю посещаю нового специалиста из-за суицидальных настроений», — написала Икер на своей странице. Также спортсменка заявила, что на тренировках вместо положительной и поощряющей критики она столкнулась со вспышками гнева со стороны тренера.

Как утверрждает ESPN, речь идёт о специалисте Томе Фардене, работающем с командой. Сам Фарден и руководство Университета Юты не комментировали ситуацию.

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