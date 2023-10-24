ЧР-2024 по тяжёлой атлетике пройдёт в Новосибирске
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Генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил об утверждении федерацией дат и мест проведения чемпионата и Кубка России по тяжёлой атлетике в следующем году. Так, национальный чемпионат состоится в городе Новосибирск и пройдёт с 1 по 6 июля. Кубок страны примет Тула с 26 января по 2 февраля.
«Нельзя исключать, что в течение года в нашем календаре произойдут изменения из-за международных турниров, но пока мы подали документы на согласование в Министерство спорта РФ на проведение соревнований в эти даты», — цитирует Дмитрия Василенко ТАСС.
Напомним, в 2023 году чемпионат России прошёл в Новом Уренгое, а Новосибирск принимал национальные соревнования по тяжёлой атлетике в 2019 году.
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