ЧР-2024 по тяжёлой атлетике пройдёт в Новосибирске

Генеральный секретарь Федерации тяжёлой атлетики России (ФТАР) Дмитрий Василенко сообщил об утверждении федерацией дат и мест проведения чемпионата и Кубка России по тяжёлой атлетике в следующем году. Так, национальный чемпионат состоится в городе Новосибирск и пройдёт с 1 по 6 июля. Кубок страны примет Тула с 26 января по 2 февраля.

«Нельзя исключать, что в течение года в нашем календаре произойдут изменения из-за международных турниров, но пока мы подали документы на согласование в Министерство спорта РФ на проведение соревнований в эти даты», — цитирует Дмитрия Василенко ТАСС.

Напомним, в 2023 году чемпионат России прошёл в Новом Уренгое, а Новосибирск принимал национальные соревнования по тяжёлой атлетике в 2019 году.