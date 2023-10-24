Легкоатлетка Любушкина была протестирована РУСАДА 13 раз с начала года

Российская легкоатлетка Кристина Любушкина, специализирующаяся в спортивной ходьбе, с начала 2023 года 13 раз проверялась на допинг Российским антидопинговым агентством (РУСАДА), сообщает ТАСС.

Согласно материалам, имеющимся в распоряжении информационного агентства, чаще за один календарный год проверку проходил бегун Владимир Никитин. В 2018 году РУСАДА проверило спортсмена 21 раз.

В 2022 году чаще всех тестировали триатлонистку Анну Гореву (11 раз), в 2021 году — биатлонистку Ларису Куклину и легкоатлета Андрея Леймана (по девять раз), по итогам 2020 и 2019 годов самыми проверяемыми РУСАДА стали легкоатлетки Елена Лашманова (12) и Александра Гуляева (12), в 2017 году чаще остальных тестировали лыжников Александра Большунова и Анастасию Кулешову (по 14 раз).