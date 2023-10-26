Файдек: раз у атлетов из РФ всё хорошо, пусть свои Игры делают. Дайте им миллионы долларов

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2020 в Токио, пятикратный чемпион мира польский метатель молота Павел Файдек высказался о возможном участии в Играх-2024 в Париже соперников из России и Беларуси.

«Если они будут на Олимпиаде, то наверняка будут слабыми. Но я надеюсь, что их не будет. Им нельзя позволять выступать. Этого нельзя допустить. Военная спецоперация (формулировка изменена в соответствии с официальной позицией РФ) идёт не с вчерашнего дня, атлеты успели бы сменить спортивное гражданство, чтобы не представлять эти страны. Они могли бы выразить желание представлять другую страну, и это можно было бы организовать так, чтобы они представляли новые страны сразу же без какого-либо карантина. Но зачем им выступать против Путина, если у них и с ним всё хорошо? А раз у них так хорошо, пусть свои Игры делают. Дайте им миллионы долларов и пусть они будут счастливы. Если они выступят на Олимпийских играх в Париже, это будет хамство среди бела дня! Это будет неловко», — приводит слова Файдека Sport.pl.