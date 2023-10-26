В Италии попытаются реконструировать трассу в Чезане для ОИ-2026

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал, что страна ещё не отказалась окончательно от проведения соревнований по бобслею, санному спорту и скелетону на Олимпийских играх — 2026.

«Необходимо сделать всё, чтобы все соревнования следующих Игр проходили на территории Италии. Я предпочитаю Чезану Инсбруку и Санкт-Морицу. Если мы можем использовать бобслейную трассу, которая эксплуатировалась во время Олимпийских игр в Турине, думаю, нам следует это сделать. Я говорил с губернатором Пьемонта, который готов инвестировать», — приводит слова Таяни Inside the Games.

Ранее президент оргкомитета Олимпиады-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо Джованни Малаго на сессии МОК объявил о решении перенести соревнования по бобслею, санному спорту и скелетону из страны. Заявление было вызвано отсутствием инвесторов для строительства новой трассы в Кортине на месте прежнего трека, принимавшего ОИ-1956. При этом новое место проведения соревнований не было утверждено.

Трасса «Чезана-Париоль» принимала ОИ в 2006 году, но была закрыта в 2011-м и почти полностью демонтирована год спустя.

Ранее в истории Олимпийских игр было всего два случая, когда какие-то соревнования проходили не в той стране, к которой относился главный город Олимпиады. На ОИ-1920 в Антверпене соревнования по парусному спорту были перенесены в Амстердам, а во время ОИ-1956 в Мельбурне турнир по конному спорту прошёл в Стокгольме.