Организаторы «Тур де Франс» показали маршрут с первым в истории финишем вне Парижа

Организаторы многодневки «Тур де Франс» показали подробный маршрут многодневки в 2024 году, сообщает ESPN. Она пройдёт с 29 июня по 21 июля.

Впервые в истории гонки, проводящейся с 1903 года, она финиширует не в Париже. Последний этап и чествование победителя состоятся в Ницце. Перенос связан с проведением в столице Франции Олимпийских игр с 26 июля по 11 августа, из-за чего организаторы многодневки решили не оказывать на полицию дополнительную нагрузку. Кроме того, ожидается, что впервые с 1989 года последний этап будет соревновательным на протяжении всей дистанции, а не только на финише.

Маршрут «Тур де Франс»-2024 Фото: Официальная страница гонки в социальной сети X.

Гонка стартует во Флоренции. Первые четыре этапа пройдут в Италии, при этом «Тур де Франс» дважды пересечёт Альпы. Всего запланировано семь горных этапов.

Действующим победителем многодневки является датчанин Йонас Вингегор.

Женский «Тур де Франс» пройдёт с 12 по 18 августа. Этапы этой гонки состоятся также на территории Нидерландов и Бельгии.