Михаил Мишустин предложил провести игры ШОС

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, выступая на заседании Совета глав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), призвал подумать об организации Игр ШОС для поддержки спортсменов.

«В прошлом году в Самарканде президент России Владимир Владимирович Путин выступил с идеей создания под эгидой ШОС Ассоциации спортивных организаций. Благодарим коллег, которые поддержали такое начинание. А чтобы спортсмены могли продемонстрировать свои достижения в честной борьбе, предлагаем подумать о проведении различных соревнований, в том числе Игр ШОС с представителями самых разных государств», — цитирует Михаила Мишустина ТАСС.

Напомним, членами ШОС являются Россия, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан.