Более 1500 спортсменов из России и Беларуси выступят на «Заполярных играх»

XXIII Всероссийская спартакиада народов Севера России «Заполярные игры» памяти Игоря Шпектора состоится в Воркуте с 26 октября по 4 ноября. Инициатором организации этих соревнований, проводящихся с 1999 года, был мэр Воркуты Игорь Шпектор, имя которого они теперь носят.

«В Спартакиаде в этом году примут участие 1 527 спортсменов из 26 городов России. Также впервые к нам приедут атлеты из Минска, они примут участие в соревнованиях по карате киокусинкай», — цитирует ТАСС начальника управления физкультуры и спорта администрации Воркуты Ольгу Сильченко.

В программу соревнований в 2023 году вошли 16 видов спорта: баскетбол, баскетбол 3х3, бокс, волейбол, гиревой спорт, дзюдо, мини-футбол, пулевая стрельба, плавание, греко-римская борьба, тхэквондо ИВТ, тхэквондо ИТФ, художественная гимнастика, киокусинкай карате, хоккей с шайбой и шахматы.