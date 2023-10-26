Олимпийский призёр Сергей Ридзик: в футболе результатов нет, но все смотрят

Двукратный бронзовый призёр зимних Олимпийских игр (2018, 2022) в мужском фристайле в дисциплине ски-кросс Сергей Ридзик высказался по поводу низкого зрительского интереса к тем видам спорта, в которых россияне наиболее успешны.

По словам спортсмена, в стране уделяется мало внимания пиару и рекламе отдельных спортивных дисциплин, в которых российские атлеты показывают выдающиеся результаты.

«В России, к сожалению, существует узкий круг видов спорта национального уровня. Их может назвать каждый — футбол, хоккей, лыжи, биатлон и фигурное катание. Эти виды спорта постоянно крутят по телевизору, по новостям, и у людей вырабатывается сигнал — надо следить. В футболе результатов нет, но все смотрят. И раз в четыре года вспоминают о видах спорта, где не снежок под забором пинают, а медали зарабатывают, где россияне являются лидерами. Я не с негативом к тем видам спорта — это просто констатация факта, показатель работы», — цитирует Ридзика «РИА Новости Спорт».