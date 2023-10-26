В Федерации карате России ответили на критику WKF за допуск россиян на ЧМ

Пресс-служба Федерации карате России (ФКР) ответила на критику в адрес Всемирной федерации карате (WKF) за допуск россиян на чемпионат мира в столице Венгрии — Будапеште. Напомним, в среду украинский спортсмен Станислав Горуна раскритиковал WKF за допуск российских каратистов.

«В России, как и в большинстве стран мира, существует всеобщая воинская обязанность. Наши молодые люди воспринимают её как почётный долг перед Отечеством, в течение года проходят армейскую школу, а потом спокойно возвращаются к прежней жизни — к учёбе, к работе, к занятиям спортом. В этом смогла убедиться комиссия по допуску спортсменов WKF, которая очень внимательно, профессионально проверила документы участников 26-го чемпионата мира в Будапеште — и допустила всех наших спортсменов к этим соревнованиям», цитирует пресс-службу ФКР ТАСС.

«Что касается заявлений скандально известного украинского каратиста: частное мнение одного спортсмена даже близко не может сравниться с мнением мирового спортивного сообщества. А оно в лице исполкома Всемирной федерации карате единогласно проголосовало за участие спортсменов из России в чемпионате мира», — добавили в пресс-службе.

Напомним, исполком WKF одобрил участие в чемпионате мира по карате 12 российских спортсменов в нейтральном статусе.