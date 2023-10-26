World Rugby назвал номинантов на звание лучших в 2023 году

Международная федерация регби огласила список претендентов на звание лучших по итогам 2023 года. Награды будут вручены в 15 номинациях.

На звание лучшего игрока 2023 года претендуют Банди Аки (Ирландия), Антуан Дюпон (Франция), Эбен Этзебет (ЮАР) и Арди Савеа (Новая Зеландия). За звание автора лучшей попытки будут бороться Духан ван дер Мерве (Шотландия), Дамьен Пено (Франция), Хьюго Кинен (Ирландия) и Винайя Хабоси (Фиджи). В номинации «Игрок-прорыв года» победу могут одержать Луи Бьелль-Бьярри (Франция), Мани Либок (ЮАР), Марк Телеа и Тамаити Уильямс (оба — Новая Зеландия). Тренером года могут признать Энди Фаррелла (сборная Ирландии), Иана Фостера (сборная Новой Зеландии), Жака Ниенабера (сборная ЮАР) либо Саймона Райвалуи (сборная Фиджи).

Церемония награждения состоится 29 октября 2023 года в Париже.