«Надо ехать». Первый тренер Абдулрашида Садулаева — об участии в Олимпиаде-2024

Первый тренер двукратного олимпийского чемпиона по вольной борьбе Абдулрашида Садулаева Магомед Магомедов высказался о необходимости ехать на Олимпийские игры – 2024, куда российских спортсменов могут допустить только в нейтральном статусе.

В качестве примера Магомедов привёл двукратного победителя Игр Арсена Фадзаева, который не завоевал третье золото, потому что СССР бойкотировал Олимпиаду-1984. У Садулаева в случае участия в Играх-2024 есть шанс стать третьим отечественным борцом трёхкратным олимпийским чемпионом после Александра Карелина и Бувайсара Сайтиева.

«Московскую Олимпиаду же Америка бойкотировала тогда, а потом мы бойкотировали Олимпиаду в Лос-Анджелесе в США. Фадзаев сказал, если бы не политика, я был бы трёхкратным олимпийским чемпионом. И я считаю, что он прав. Я лично считаю, что надо ехать. Не то что надо, нужно ехать. Очень хочу, чтоб пустили и, если получится и здоровье позволит, Рашид тоже туда поехал. Очень хочу. Он может стать третьим в истории страны борцом – трёхкратным олимпийским чемпионом. Очень сильно надеюсь и очень сильно этого хочу. Говорите, что для меня ничего не изменится? Дело же не в этом, дело же не всегда в деньгах, не всё они решают», — сказал Магомедов на YouTube-канале журналиста Вити Кравченко.