После заявления братьев Ингебригтсен о насилии со стороны отца возбуждено уголовное дело

Полиция Норвегии возбудила уголовное дело в отношении Йерта Ингебригтсена – отца братьев Якоба, Филипа и Хенрика. Об этом информирует NRK. Ранее братья заявили, что подвергались физическому насилию и угрозам со стороны Йерта, что применялось как часть воспитания.

Сам Йерт недавно заявлял, что обвинения сыновей беспочвенны, и он никогда не применял насилие по отношению к ним. В Норвежской федерации лёгкой атлетики отказались давать какие-либо комментарии.

Якоб Ингебригтсен — олимпийский чемпион Олимпийских игр 2020 года в Токио (Япония). В его активе также две победы на чемпионатах мира и четыре — на первенствах Европы. Кроме того, дважды на чемпионатах мира он становился серебряным медалистом.

Топ-10 главных звёзд мировой лёгкой атлетики: