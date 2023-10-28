Мартина Сабликова намерена выступать до ОИ-2026
Поделиться
Конькобежка Мартина Сабликова заявила, что планирует выступать ещё три сезона, в том числе на Олимпийских играх-2026, которые станут шестыми в её карьере, сообщает NBC. Официальный представитель 36-летней чешской спортсменки уточнил её комментарии, отметив, что мировая рекордсменка на дистанции 3000 м вероятно завершит карьеру после ОИ.
«Главная цель для неё — Олимпийские игры. После этого она посмотрит», — написал представитель конькобежки в электронном письме.
Сабликова является обладательницей семи олимпийских медалей, в том числе трёх золотых. Все они завоёваны на личных дистанциях 1500 м, 3000 м и 5000 м. Больше наград в истории Чехии выигрывала только легендарная гимнастка Вера Чаславска.
Комментарии
- 28 октября 2023
-
04:35
-
00:23
- 27 октября 2023
-
23:05
-
21:00
-
20:14
-
19:08
-
15:01
-
00:57
-
00:06
- 26 октября 2023
-
22:36
-
19:54
-
18:35
-
14:42
-
14:17
-
14:02
-
12:19
-
11:21
-
10:05
-
09:43
-
04:53
-
03:13
-
00:59
-
00:41
- 25 октября 2023
-
22:12
-
21:07
-
20:25
-
20:12
-
19:06
-
18:16
-
16:41
-
14:57
-
14:00
-
13:39
-
12:41
-
12:19
Партнерский контент