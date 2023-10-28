Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Мартина Сабликова намерена выступать до ОИ-2026

Мартина Сабликова намерена выступать до ОИ-2026
Комментарии

Конькобежка Мартина Сабликова заявила, что планирует выступать ещё три сезона, в том числе на Олимпийских играх-2026, которые станут шестыми в её карьере, сообщает NBC. Официальный представитель 36-летней чешской спортсменки уточнил её комментарии, отметив, что мировая рекордсменка на дистанции 3000 м вероятно завершит карьеру после ОИ.

«Главная цель для неё — Олимпийские игры. После этого она посмотрит», — написал представитель конькобежки в электронном письме.

Сабликова является обладательницей семи олимпийских медалей, в том числе трёх золотых. Все они завоёваны на личных дистанциях 1500 м, 3000 м и 5000 м. Больше наград в истории Чехии выигрывала только легендарная гимнастка Вера Чаславска.

Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android