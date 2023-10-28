Мартина Сабликова намерена выступать до ОИ-2026

Конькобежка Мартина Сабликова заявила, что планирует выступать ещё три сезона, в том числе на Олимпийских играх-2026, которые станут шестыми в её карьере, сообщает NBC. Официальный представитель 36-летней чешской спортсменки уточнил её комментарии, отметив, что мировая рекордсменка на дистанции 3000 м вероятно завершит карьеру после ОИ.

«Главная цель для неё — Олимпийские игры. После этого она посмотрит», — написал представитель конькобежки в электронном письме.

Сабликова является обладательницей семи олимпийских медалей, в том числе трёх золотых. Все они завоёваны на личных дистанциях 1500 м, 3000 м и 5000 м. Больше наград в истории Чехии выигрывала только легендарная гимнастка Вера Чаславска.