«КПРФ» уступил «Тюмени» во втором матче 7-го тура Суперлиги

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

28 октября состоялся второй матч 7-го тура чемпионата России среди мужских команд Суперлиги. Мини-футбольный клуб «Тюмень» на своём поле второй раз подряд переиграл московский «КПРФ». Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу хозяев площадки.

Голы в составе «Тюмени» забили Гиорги Гавтадзе, Никита и Максим Емельяновы, Андрей Соколов. Москвичи ответили голами Даниэля Батальи, Чавеса Шимбиньи и Сергея Орлова. Напомним, первый матч этих команд в рамках 7-го тура Суперлиги, состоявшийся 27 октября, также завершился победой «Тюмени» — со счётом 4:3 (2:0, 1:3, пен. — 3:1).

Мини-футбольный клуб «Тюмень» занимает пятую строчку в турнирной таблице Суперлиги, не потерпев ни одного поражения в последних шести играх. «КПРФ» идёт на шестом месте в турнирной таблице.

Теперь МФК КПРФ ждут матчи 1/8 финала Кубка России. Обе встречи пройдут на площадке соперника 5 и 6 ноября.

Мини-футбол. Чемпионат России. Суперлига

7-й тур. Второй матч

«Тюмень» — «КПРФ» (Москва) – 5:3 (3:2, 2:1).

Голы: 0:1 Баталья (Майя), 1:1 Гавтадзе, 1:2 Н. Емельянов, 1:3 М. Емельянов, 2:3 Шимбинья (Багиров), 4:2 М. Емельянов, 4:3 Орлов (Ахуков), 5:3 Соколов.