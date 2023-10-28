К 14-летней легкоатлетке приставал её 64-летний тренер из Владивостока

Главный тренер Федерации лёгкой атлетики Приморского края Юрий Пахомкин признался, что приставал к девочке-подростку, пока жил с ней в гостинице во время выездных соревнований в Челябинске, сообщает SHOT.

По версии следствия, в июле прошлого года юная спортсменка, которой на тот момент было 14 лет, вместе со своим 64-летним тренером отправилась на соревнования в Челябинск. Наставника и воспитанницу на десять дней поселили в одной гостинице — «Визитъ».

По словам школьницы, в этой гостинице пожилой тренер приставал к ней и вытворял всякие пошлости. Рассказать об этом матери девочка решилась только сейчас.

Полицейские задержали Пахомкина, который признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия», тренеру грозит до трёх лет колонии.

Юрий Пахомкин работает с детьми уже очень давно. Последнее время он тренировал воспитанников муниципальной спортивной школы «Старт», также занимая должность старшего тренера краевой федерации по лёгкой атлетике.

В 2010 году Пахомкин, работая учителем физкультуры в одной из школ Владивостока, попал в центр скандала. Его тогда избил отец первоклассника, которого физрук обматерил и выгнал с урока за плохое поведение.