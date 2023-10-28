Тренер сборной Украины — о россиянах на ЧЕ по дзюдо: к сожалению, их почему-то допустили

Главный тренер сборной Украины по дзюдо Виталий Дуброва прокомментировал информацию о допуске российских спортсменов на чемпионат Европы в нейтральном статусе.

«Нам уже поступила информация, что всех, кого россияне подавали на визы под ЧЕ, Франция согласовала. В Чехию на Кубок Европы их не пускают. У нас был чемпионат Европы среди юниоров в Нидерландах – россиян не было. В Германии так же, они их просто не пускают – там проблем нет. К сожалению, Франция почему-то их допустила», — цитирует Виталия Дуброву ua.tribuna.com.

Напомним, чемпионат Европы по дзюдо состоится во французском городе Монпелье с 3 по 5 ноября. Участие в соревнованиях в качестве нейтральных атлетов примут 17 российских спортсменов.