Андрей Есипенко — единоличный лидер турнира FIDE Grand Swiss 2023

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Российский гроссмейстер Андрей Есипенко стал единоличным лидером турнира FIDE Grand Swiss 2023 среди мужчин и женщин после четвёртого тура. В активе шахматиста 3,5 очка.

С тремя очками расположились 17 шахматистов, в том числе Евгений Наера, Владислав Артемьев. По 2 очка набрали Максим Матлаков и Володар Мурзин.

Среди женщин лидируют Тань Чжунъи, Анна Музычук, Рамешбабу Вайшали и Бибисара Асаубаева с 3,5 очками. На пол-очка меньше у Александры Горячкиной. 2,5 очка набрали Лея Гарифуллина и Валентина Гунина. Полина Шувалова набрала 2 очка.

Участники, занявшие 1-2 места в каждом из соревнований, получают путевки на турниры претендентов и претенденток FIDE. Общий призовой фонд соревнований составляет 600 тысяч долларов, из них — 460 тысячи разыгрываются в открытом турнире и 140 тысяч — в женском.