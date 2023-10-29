Сепп Кусс не планирует участвовать в Джиро д’Италия — 2024

29-летний американский велогонщик команды Jumbo-Visma Сепп Кусс заявил, что не планирует участвовать в Джиро д’Италия — 2024, маршрут которой ему не слишком подходит, сообщает портал VeloLIVE.

На пресс-конференции в Сингапуре, куда Сепп Кусс приехал для участия в Критериуме, он рассказал, что нацелен на Вуэльту Испании и Тур де Франс — 2024.

«Мне кажется, в следующем году, наверное, слишком рано снова ехать все три Гранд-тура. Когда-нибудь я обязательно вернусь на Джиро д’Италия. Но в следующем сезоне в маршруте слишком много километров в разделках. Хотелось бы больше гор, но, может быть, в другом году. Также я думаю, что неплохо было бы участвовать в Тур де Франс, фокусироваться на нём, будь то помощь товарищу по команде или что-то ещё. А потом проехать Вуэльту, которая для меня остаётся очень важной гонкой.

Сейчас для меня открылось больше возможностей. И даже если бы в команде было больше лидеров, я этого не боюсь, потому что в итоге я просто должен делать всё, что могу, и держаться рядом с сильнейшими. На Вуэльте, где в команде было два лидера, я смог использовать свой шанс. Но теперь передо мной открывается ещё больше гонок. Если будет возможно, я смогу бороться за этапы или за генеральную классификацию.

Легко оставаться мотивированным, когда всё идёт хорошо. Поэтому надеюсь, что и дальше всё будет идти хорошо. Считаю, что прошедший сезон прибавил мне уверенности, надеюсь перенести это в следующий сезон.

Помогло узнавание предела своих возможностей, открытие, что я способен на большее психологически и физически. В этом сезоне я удивил сам себя, проехав три Гранд-тура, выиграв третий, удивился своей стабильности на Гранд-турах. Когда понимаешь, на что способен, это придаёт уверенность», — приводит слова Кусса VeloLIVE.