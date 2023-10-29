Призёр Олимпиады Даузер: не понимаю, почему говорят о возвращении российских гимнастов

Немецкий гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр Лукас Даузер высказался против возвращения российских и белорусских атлетов на международные турниры даже в нейтральном статусе.

«Конфликт начался полтора года назад, тогда российские и белорусские спортсмены были отстранены. Ситуация не изменилась, поэтому я не понимаю, почему все говорят об их возвращении. Всемирная федерация гимнастики ещё не объявила предварительные условия допуска, это должно произойти в ближайшие несколько недель. Я взволнован, потому что по-прежнему считаю ситуацию критической.

К тому же всё усложняется проблемой допинга. Мы в курсе допинговых проблем в России в последние несколько лет. Не знаю, как они там проходили допинговые тесты», — приводит слова Даузера портал sportschau.de.