Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Призёр Олимпиады Даузер: не понимаю, почему говорят о возвращении российских гимнастов

Призёр Олимпиады Даузер: не понимаю, почему говорят о возвращении российских гимнастов
Аудио-версия:
Комментарии

Немецкий гимнаст, серебряный призёр Олимпийских игр Лукас Даузер высказался против возвращения российских и белорусских атлетов на международные турниры даже в нейтральном статусе.

«Конфликт начался полтора года назад, тогда российские и белорусские спортсмены были отстранены. Ситуация не изменилась, поэтому я не понимаю, почему все говорят об их возвращении. Всемирная федерация гимнастики ещё не объявила предварительные условия допуска, это должно произойти в ближайшие несколько недель. Я взволнован, потому что по-прежнему считаю ситуацию критической.

К тому же всё усложняется проблемой допинга. Мы в курсе допинговых проблем в России в последние несколько лет. Не знаю, как они там проходили допинговые тесты», — приводит слова Даузера портал sportschau.de.

Материалы по теме
Симона Байлз побила великий рекорд советского чемпиона. Американка стала лучшей в истории
Симона Байлз побила великий рекорд советского чемпиона. Американка стала лучшей в истории
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android