Тренера из Владивостока, который приставал к 14-летней спортсменке, заключили под стражу

Старшего тренера Федерации лёгкой атлетики Приморского края обвинили в развратных действиях в отношении своей малолетней воспитанницы, сообщил 29 октября официальный телеграм-канал СУ СК РФ по Приморскому краю.

По версии следствия, фигурант в августе 2021 года и в мае 2023 года во время выездных соревнований, находясь в гостиницах, совершал развратные действия в отношении малолетней воспитанницы. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 135 УК РФ («Развратные действия»).

В отношении фигуранта суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.

Расследование этого уголовного дела продолжается.