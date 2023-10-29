Россияне завоевали пять золотых медалей в греко-римской борьбе на ЧМ U23

Российские борцы греко-римского стиля выиграли пять золотых медалей на чемпионате мира среди спортсменов до 23 лет. Соревнования проходили в Тиране.

В последний день турнира победителями стали Рахман Тавмурзаев в категории до 63 кг и Магомед Муртазалиев в категории до 87 кг. Всего российские борцы греко-римского стиля завоевали пять золотых и две бронзовые медали.

Ранее в вольной борьбе представители России выиграли пять золотых, одну серебряную и две бронзовые медали. В женской борьбе россиянки завоевали серебро и две бронзы. Суммарно по итогам чемпионата мира по спортивной борьбе у российских представителей десять золотых, две серебряные и шесть бронзовых медалей.

Чемпионат мира U23 проходит с 23 по 29 октября. Россияне выступают на турнире в нейтральном статусе. Изначально соревнования должны были пройти в Тампере, однако были перенесены из-за отказа властей Финляндии выдавать визы россиянам.