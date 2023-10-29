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Трамп стал чемпионом Northern Ireland Open. Спортсмен выиграл третий турнир подряд

Трамп стал чемпионом Northern Ireland Open. Спортсмен выиграл третий турнир подряд
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Английский профессиональный снукерист, чемпион мира 2019 года Джадд Трамп стал чемпионом турнира Northern Ireland Open. В финальном матче спортсмен разгромил своего соотечественника Криса Вакелина, занимающего 25-ю строчку в рейтинге лучших игроков в снукер в мире. Встреча завершилась со счётом 9:3.

Победа на этом турнире стала третьей подряд для Джадда Трампа на рейтинговых турнирах: ранее англичанин становился чемпионом English Open в Брентвуде (Великобритания) и Wuhan Open в Ухане (Китай). Спортсмен стал только пятым игроком в истории, сумевшим добиться подобного результата: ранее этого достижения добивались только валлиец Рэй Риардон, шотландец Стивен Хендри, англичанин Стив Дэвис и китаец Дин Цзюньхуэй.

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