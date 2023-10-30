Арди Савеа признан лучшим регбистом 2023 года

Нападающий сборной Новой Зеландии Арди Савеа назван лучшим регбистом 2023 года. Международная федерация регби огласила свой выбор на гала-мероприятии в Париже.

«Освещая мировую арену ещё один год. Арди Савеа назван лучшим игроком года в мужском регби», – говорится в подписи к анонсу в аккаунтах World Rugby.

На звание лучшего игрока 2023 года также претендовали Банди Аки (Ирландия), Антуан Дюпон (Франция) и Эбен Этзебет (ЮАР).

Напомним, 28 октября национальная команда Новой Зеландии уступила сборной ЮАР в финальном матче Кубка мира — 2023, проходящего во Франции. В решающем матче в Сен-Дени на «Стад де Франс» «Спрингбокс» одержали победу со счётом 12:11. Эта победа стала для команды ЮАР четвёртой в истории.