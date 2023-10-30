Ефимова — о возвращении в Россию: так соскучилась по народу, по гостеприимству

Трёхкратная олимпийская чемпионка в плавании Юлия Ефимова поделилась эмоциями от возвращения в Россию из США. Спортсменка призналась, что очень соскучилась по родине, и рассказала, чего ей больше всего не хватало за границей.

«Я вернулась летом. Понятно, что летом классно. Я так соскучилась — по народу, по гостеприимству. Была в Питере. Планировала, что это будет всего один день, а в итоге осталась больше, чем на неделю. Ребята помогали, всё в Питере показывали. Я была первый раз в Питере летом, мне очень понравилось. Ну и еда, по ней тоже соскучилась. Понятно, что везде есть свои плюсы и минусы. Надо мной первое время все угорали, что я ела помидоры с огурцами постоянно. Там-то они безвкусные. В Москве тоже безвкусные помидоры? Надо знать места! Я накупила несколько килограммов. Как только вернулась, ехала в машине и грызла огурцы. А тем, кто угорал, говорила: «Это так вкусно, вы вообще ничего не понимаете!» — приводит слова Ефимовой «Матч ТВ».