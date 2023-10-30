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Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023 пройдёт 16 ноября в Москве

16 ноября 2023 года в Москве состоится VI Международная конференция по спортивному маркетингу №1 в России – MARSPO.

Что обсудим на MARSPO в этом году?

Создание новых спортивных медиапродуктов

Трансформация киберспортивного рынка в России

Букмекеры и спорт. Букмекерский рынок в 2023 году

Российские бренды и техническое спонсорство

Новые способы дистрибуции и монетизации спортивного контента

ДНК спортивного клуба, проекта

Новые виды спортивного медиаконтента

Спонсорство в спорте и многое другое.

Деловая программа пройдет в форматах панельных дискуссий и кейс-сессий, в спикерах – более 40 топовых экспертов в области спортивного маркетинга и менеджмента.

В их числе:

Дмитрий Швыков , шеф-редактор SMM спортивного портала «Чемпионат»

, шеф-редактор SMM спортивного портала Даниил Чалов, Футбольное Творческое Объединение «Ничего Обычного»

Кирилл Брейдо, ПФК ЦСКА

Дмитрий Добровольский, Российская Дрифт Серия и многие другие.

Своё участие в Конференции ежедневно подтверждают топ-менеджеры и специалисты крупнейших организаций на рынке спортивного маркетинга России. Конференция MARSPO – это самые актуальные темы, яркие спикеры, лучшие кейсы и, конечно, самый крутой нетворкинг и новые полезные знакомства!

16 ноября 2023 года, Конгресс-центр «Технополис Москва» (Москва, Волгоградский проспект, 42 корп. 5)

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