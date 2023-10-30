Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023 пройдёт 16 ноября в Москве
16 ноября 2023 года в Москве состоится VI Международная конференция по спортивному маркетингу №1 в России – MARSPO.
Что обсудим на MARSPO в этом году?
- Создание новых спортивных медиапродуктов
- Трансформация киберспортивного рынка в России
- Букмекеры и спорт. Букмекерский рынок в 2023 году
- Российские бренды и техническое спонсорство
- Новые способы дистрибуции и монетизации спортивного контента
- ДНК спортивного клуба, проекта
- Новые виды спортивного медиаконтента
- Спонсорство в спорте и многое другое.
Деловая программа пройдет в форматах панельных дискуссий и кейс-сессий, в спикерах – более 40 топовых экспертов в области спортивного маркетинга и менеджмента.
В их числе:
- Дмитрий Швыков, шеф-редактор SMM спортивного портала «Чемпионат»
- Даниил Чалов, Футбольное Творческое Объединение «Ничего Обычного»
- Кирилл Брейдо, ПФК ЦСКА
- Дмитрий Добровольский, Российская Дрифт Серия и многие другие.
Своё участие в Конференции ежедневно подтверждают топ-менеджеры и специалисты крупнейших организаций на рынке спортивного маркетинга России. Конференция MARSPO – это самые актуальные темы, яркие спикеры, лучшие кейсы и, конечно, самый крутой нетворкинг и новые полезные знакомства!
16 ноября 2023 года, Конгресс-центр «Технополис Москва» (Москва, Волгоградский проспект, 42 корп. 5)
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