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Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023 пройдёт 16 ноября в Москве

Международная конференция по спортивному маркетингу MARSPO 2023 пройдёт 16 ноября в Москве
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16 ноября 2023 года в Москве состоится VI Международная конференция по спортивному маркетингу №1 в России – MARSPO.

Что обсудим на MARSPO в этом году?

  • Создание новых спортивных медиапродуктов
  • Трансформация киберспортивного рынка в России
  • Букмекеры и спорт. Букмекерский рынок в 2023 году
  • Российские бренды и техническое спонсорство
  • Новые способы дистрибуции и монетизации спортивного контента
  • ДНК спортивного клуба, проекта
  • Новые виды спортивного медиаконтента
  • Спонсорство в спорте и многое другое.

Деловая программа пройдет в форматах панельных дискуссий и кейс-сессий, в спикерах – более 40 топовых экспертов в области спортивного маркетинга и менеджмента.

В их числе:

  • Дмитрий Швыков, шеф-редактор SMM спортивного портала «Чемпионат»
  • Даниил Чалов, Футбольное Творческое Объединение «Ничего Обычного»
  • Кирилл Брейдо, ПФК ЦСКА
  • Дмитрий Добровольский, Российская Дрифт Серия и многие другие.

Своё участие в Конференции ежедневно подтверждают топ-менеджеры и специалисты крупнейших организаций на рынке спортивного маркетинга России. Конференция MARSPO – это самые актуальные темы, яркие спикеры, лучшие кейсы и, конечно, самый крутой нетворкинг и новые полезные знакомства!

16 ноября 2023 года, Конгресс-центр «Технополис Москва» (Москва, Волгоградский проспект, 42 корп. 5)

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