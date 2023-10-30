Валентина Родионенко подвела итоги сборов национальной команды по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике, заслуженный тренер России и СССР Валентина Родионенко рассказала об итогах плановых сборов национальной команды.

«Сборы прошли прекрасно. Я бы не сказала, что наши ребята в прекрасной форме, сейчас это особо не нужно. Конец года всё‑таки. Они учат отдельные связки и элементы. Основная работа начнётся с нового года. Нам предстоят ещё два сбора, вот уже 5 ноября основной состав заезжает на тренировки. Но состояние, настроение и здоровье у всех в полном порядке. Готовимся к 2024 году», — сообщила Валентина Родионенко «Матч ТВ».

Напомним, плановый тренировочный сбор национальной команды России по спортивной гимнастике завершился в субботу, 28 октября.