Совет учредителей ВАДА рассмотрит статус РУСАДА 17 ноября

Обновлённая информация о статусе несоответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) значится первым пунктом повестки дня на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), которое пройдёт 17 ноября в Монреале, сообщается на официальном сайте организации.

Напомним, 22 сентября исполком ВАДА сохранил отстранение РУСАДА в связи с несоответствием государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу. Решение ВАДА должно было вступить в силу 14 октября, но РУСАДА выразило несогласие, дело было передано в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Также на заседании совета учредителей ВАДА будут рассмотрены вопросы стратегического плана и бюджета организации на 2025-2029 годы, утверждён состав правления и исполнительного комитета на следующий год. По итогам заседания состоится пресс-конференция с участием главы ВАДА Витольда Баньки и генерального директора агентства Оливье Ниггли.