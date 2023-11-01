Международный союз велосипедистов присвоил нейтральный статус 36 россиянам

Международный союз велосипедистов (UCI) присвоил нейтральный статус 62 спортсменам за пять месяцев. Среди этих спортсменов 36 атлетов являются россиянами.

По состоянию на 1 ноября нейтральный статус имеют россияне Глеб Сырица, Алексей Медведев, Дарья Ермолова, Тамара Дронова, Алёна Иванченко, Даниил Казаков, Влас Шичкин, Дарья Дятлова, Сергей Мальнев, Вячеслав Иванов, Илья Савекин, Илья Щегольков, Иван Смирнов, Даниил Зараковский, Иван Селедков, Марк Крючков, Егор Игошев, Руслан Кузнецов, Валерия Валгонен, Владимир Гончаров, Иван Майкин, Григорий Скорняков, Пётр Винокуров, Екатерина Евланова, Никита Кирильцев, Иван Самусев, Никита Быковский, Татьяна Малкова, Диана Смирнова, Михаил Постарнак, Елизавета Солозобова, Фёдор Даясов, Дарья Малкова, Пётр Сапронов, Александр Григорьев и Борис Пономарёв.

При этом российским спортсменам Алексею Обыденнову, Анастасии Войновой и Марии Новолодской было отказано в получении нейтрального статуса. Запрет на выступление велогонщиков из России и Беларуси, не получившим статус нейтральных спортсменов, будет действовать до тех пор, пока будут работать специальные правила организации. Для получения нейтрального статуса спортсмены должны соответствовать требованиям, сообщённым ранее в этом году Международным олимпийским комитетом (МОК).