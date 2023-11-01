«Супердвойные стандарты». Светлана Журова — о позиции МОК в отношении Израиля

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту депутат Госдумы РФ Светлана Журова высказалась о заявлении Международного олимпийского комитета (МОК) о возможной дискриминации спортсменов на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Суть заявления МОК в том, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств, поэтому организация намерена следить за потенциальными случаями дискриминации атлетов. Эта позиция противоречит действиям МОК в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Это исключительно констатация факта двойных стандартов, мы говорим об этом всё время и уже очень давно. По отношению к Израилю они говорят, что спортсмены не виноваты. Это они говорят правильно, но в отношении российских спортсменов такого призыва не было. Это супердвойные стандарты», — приводит слова Журовой ТАСС.