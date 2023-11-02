РУСАДА в октябре отобрало максимальное количество допинг-проб за четыре года

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) взяло в октябре 1416 допинг-проб у спортсменов. Большее количество тестов было в 2019 году, когда в один из месяцев было отобрано 1419 проб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РУСАДА.

Всего, по информации Российского государственного федерального информационного агентства, за десять месяцев 2023 года РУСАДА взяло 9482 пробы (1416 — в октябре, 1246 — в сентябре, 806 — в августе, 734 — в июле, 725 — в июне, 846 — в мае, 996 — в апреле, 853 — в марте, 961 — в феврале, 899 — в январе).

Напомним, в марте 2022 года Российское антидопинговое агентство начало сотрудничать с Турецкой антидопинговой лабораторией, имеющей аккредитацию Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), что позволило в условиях ограниченного авиасообщения с Европой оперативно проводить анализ проб крови и реализовывать программу биологических паспортов спортсменов.