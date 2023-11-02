AIU: 75 россиян отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

По данным Независимой организации по борьбе с допингом в лёгкой атлетике (AIU) на 2 ноября 2023 года, 75 российских легкоатлетов отбывают дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Из 75 россиян, отбывающих наказание, многие спортсмены уже завершили профессиональную карьеру. Шесть спортсменов были отстранены пожизненно. Это специализирующиеся на спортивной ходьбе Станислав Емельянов, Игорь Ерохин и Сергей Морозов, бегунья Наталья Шеходанова, метательница копья Лада Чернова, а также толкательница ядра Ирина Коржаненко.

Помимо спортсменов дисквалификацию отбывают представители спортивного персонала. Из восьми человек трое дисквалифицированы пожизненно. Это тренеры Виктор Чегин, Владимир Казарин и Алексей Мельников.