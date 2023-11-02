Родионенко: в МОК заигрались в политику — олимпийское движение развалится с таким подходом

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко высказалась о позиции Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу возможной дискриминации спортсменов на фоне обострения палестино-израильского конфликта.

Суть заявления МОК в том, что спортсмены не могут нести ответственность за действия своих правительств, поэтому организация намерена следить за потенциальными случаями дискриминации атлетов. Эта позиция противоречит действиям МОК в отношении российских и белорусских спортсменов.

«Как это расценивать? Двойные стандарты – это очевидно. Идёт специальная военная операция, где Украине вообще никаких наказаний, а Россия наказана. Сейчас Израиль тоже вне всяких санкций. Ясно, что они всё делают против России – настолько это очевидно. Что они дальше будут делать, после всех этих решений, даже трудно сказать. Они заигрались в политику. Думаю, олимпийское движение развалится с таким подходом.

Очень жаль, что наши спортсмены пропускают Олимпийские игры в Париже – это уже очевидно. Они уже столько наворотили и напридумывали, ставят международным федерациям условия, которые для нас неприемлемы. Чуть ли не отказаться от своей страны надо – не быть членом ЦСКА и «Динамо», отказаться от государственной поддержки. Там масса оговорок. Я уже сказала однажды, что никакая олимпийская медаль не стоит того, чтобы отказаться от своей родины», — приводит слова Родионенко «РИА Новости Спорт».