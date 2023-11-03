«Выше цинизма придумать невозможно». Мамиашвили высказался о заявлении МОК

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал наличие у Международного олимпийского комитета (МОК) разных позиций в отношении российских спортсменов и атлетов стран-участниц палестино-израильского конфликта.

«Свежо предание, когда российских детей категорически не допускают, тиражируется озлобленность друг к другу, тем же МОК. Нежелание пожимать друг другу руки. Полное отсутствие каких‑то принципов, канонов. Самое главное — людского отношения к предмету, которым ты занимаешься. Выше цинизма придумать невозможно», — сказал Мамиашвили в эфире «Матч ТВ».

Ранее в МОК на фоне обострения палестино-израильского конфликта высказались о том, что спортсмены не могут нести коллективную ответственность за действия своих правительств.