Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

«Выше цинизма придумать невозможно». Мамиашвили высказался о заявлении МОК

«Выше цинизма придумать невозможно». Мамиашвили высказался о заявлении МОК
Комментарии

Глава Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили раскритиковал наличие у Международного олимпийского комитета (МОК) разных позиций в отношении российских спортсменов и атлетов стран-участниц палестино-израильского конфликта.

«Свежо предание, когда российских детей категорически не допускают, тиражируется озлобленность друг к другу, тем же МОК. Нежелание пожимать друг другу руки. Полное отсутствие каких‑то принципов, канонов. Самое главное — людского отношения к предмету, которым ты занимаешься. Выше цинизма придумать невозможно», — сказал Мамиашвили в эфире «Матч ТВ».

Ранее в МОК на фоне обострения палестино-израильского конфликта высказались о том, что спортсмены не могут нести коллективную ответственность за действия своих правительств.

Материалы по теме
Глава МИД Лавров возмутился заявлением МОК о недопустимости коллективной ответственности
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android