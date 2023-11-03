Регбийный клуб «Стрела» (Казань) сменил название

Регбийный клуб «Стрела», базирующийся в городе Казань, переименован в «Стрела-Ак Барс». Соответствующая информация размещена на официальном сайте команды. Под новым названием команда уже заявилась для участия в чемпионате России по регби-7.

Ранее главный тренер казанского клуба Джей Пи Нил обратился с просьбой о переименовании клуба к Раису Татарстана Рустаму Минниханову, это произошло на торжественном приёме по случаю завоевания «Стрелой» PARI Кубка России.

«Мне повезло жить в Казани последние четыре года. Куда бы я ни поехал, на нас смотрят и видят надпись «Казань». Первая ассоциация, которая возникает у людей, – это «Ак Барс». Наша цель – быть связанными с этим брендом. Если быть рядом с этой победной культурой, то она рано или поздно придёт к тебе. А в Казани и Татарстане ты должен только выигрывать», — цитирует Джея Пи Нила пресс-служба клуба.