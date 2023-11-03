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«Ростов-Дон» переиграл ЦСКА и единолично возглавил таблицу женской Суперлиги

«Ростов-Дон» переиграл ЦСКА и единолично возглавил таблицу женской Суперлиги
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Сегодня, 3 ноября, прошли три матча чемпионата России по гандболу среди женщин.

«Ростов-Дон» в Ростове переиграл ЦСКА со счётом 26:24 и стал единоличным лидером чемпионата России среди женщин.

Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап

«Астраханочка» (Астрахань) — «Черноморочка» (Новороссийск) — 32:32 (17:12).

«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Луч» (Москва) – 26:16 (16:9).

«Ростов-Дон» — ЦСКА (Москва) – 26:24 (13:8).

«Ростов-Дон» возглавляет турнирную таблицу, набрав 20 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 18 очков после 11 матчей.

В следующем туре «Ростов-Дон» на своей площадке примет «Астраханочку» 8 ноября, ЦСКА 10 ноября отправится в гости к тольяттинской «Ладе».

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