«Ростов-Дон» переиграл ЦСКА и единолично возглавил таблицу женской Суперлиги
Сегодня, 3 ноября, прошли три матча чемпионата России по гандболу среди женщин.
«Ростов-Дон» в Ростове переиграл ЦСКА со счётом 26:24 и стал единоличным лидером чемпионата России среди женщин.
Гандбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Предварительный этап
«Астраханочка» (Астрахань) — «Черноморочка» (Новороссийск) — 32:32 (17:12).
«Динамо-Синара» (Волгоград) – «Луч» (Москва) – 26:16 (16:9).
«Ростов-Дон» — ЦСКА (Москва) – 26:24 (13:8).
«Ростов-Дон» возглавляет турнирную таблицу, набрав 20 очков в 11 встречах. ЦСКА располагается на второй строчке, имея в активе 18 очков после 11 матчей.
В следующем туре «Ростов-Дон» на своей площадке примет «Астраханочку» 8 ноября, ЦСКА 10 ноября отправится в гости к тольяттинской «Ладе».
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