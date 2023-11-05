МОК подтвердил перенос соревнований по бобслею, саням и скелетону на ОИ-2026 из Италии

Международный олимпийский комитет опроверг предположения о том, что Италии всё же удастся провести соревнования по бобслею, саням и скелетону на зимних ОИ-2026. Так МОК отреагировал на предложения по реконструкции трассы в Чезане. Организация сослалась на отсутствие у трека жизнеспособного будущего, отметив, что он была заброшена через шесть лет после Игр-2006.

«В последние годы МОК очень чётко дал понять, что ни один постоянный объект для проведения соревнований не должно строиться, если для него нет чёткого и жизнеспособного плана наследия», — сообщили представители МОК в письме Associated Press.

В МОК добавили, что на таком позднем этапе подготовки к ОИ необходимо рассматривать только существующие и уже действующие трассы.

Организаторы Игр в Милане и Кортина д’Ампеццо признали в прошлом месяце, что турниры по бобслею, саням и скелетону будут перенесены в Австрию или Швейцарию. Они не смогли найти инвестора, чтобы реализовать план реконструкции трассы в Кортина д’Ампеццо. Позднее некоторые итальянские национальные и региональные правительственные чиновники предлагали реконструировать трассу в Чезане, которая использовалась для ОИ-2006 в Турине. Затраты были бы меньше, чем план по реконструкции трека в Кортина д’Ампеццо.

Вероятнее всего соревнования по бобслею, саням и скелетону на ОИ-2026 пройдут в швейцарском Санкт-Морице или австрийском Иглсе.