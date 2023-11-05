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«КПРФ» на выезде разгромил «Кузбасс» в 1-м матче 1/8 финала Кубка России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб из Москвы «КПРФ» с разгромной победы стартовал в плей-офф БЕТСИТИ Кубка России – 2023/2024. В 1/8 финала столичная команда на выезде обыграла «Кузбасс» из Кемерова со счётом 5:0. Голы на свой счёт записали Иван Милованов, Баталья, Дмитрий Путилов (вратарь), Майя и Шимбинья.

Ответная встреча «КПРФ» и «Кузбасс» в Кемерове состоится уже завтра, 6 ноября, и начнётся в 15:00 мск.

Стоит отметить, что победитель пары «КПРФ» — «Кузбасс» в четвертьфинале выйдет либо на «Новую Генерацию» (Сыктывкар), либо на «Кристалл» (Санкт-Петербург).

Кубок России — 2023/2023 стартовал 8 сентября и продлится до 25 февраля 2024 года. Прошлогодним победителем турнира является «Синара», которая в решающем матче обыграла «КПРФ» со счётом 5:3.