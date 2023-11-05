Призёр Олимпиады-2020 в беге на 110 метров с барьерами Леви сдал положительный допинг-тест

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио (Япония) в беге на 110 метров с барьерами, представитель Ямайки Рональд Леви сдал положительный допинг-тест, сообщает антидопинговое агентство его страны. Это произошло во внесоревновательный период, в начале октября.

Отметим, что на данный момент неизвестно, какой именно запрещённый препарат был обнаружен в пробе Леви.

«В начале прошлого месяца я прошёл тестирование. Я ждал отрицательный результат, как и во всех остальных моих тестах. Я был просто ошеломлен, когда получил информацию о положительном допинг-тесте. На данный момент я жду вскрытия пробы В. Я намерен отстаивать свою честность, потому что уверен, что если и нарушил правила, то несознательно», — отреагировал на ситуацию Леви в своих социальных сетях.