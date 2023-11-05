Эфиопский легкоатлет Тамират Тола выиграл Нью‑Йоркский марафон

Эфиопский легкоатлет Тамират Тола стал победителем Нью‑Йоркского марафона.

Бронзовый призер Олимпиады‑2016 в беге на 10 000 метров показал результат 2 часа 4 минуты и 58 секунд, обновив рекорд трассы, который ранее принадлежал кенийцу Джеффри Мутаи (2:05.06). Вторым стал представитель Кении Альберт Корир (2:06.57), эфиоп Шура Китата (2:07.11) — третий.

Ранее Тамират Тола стал серебряным призёром на чемпионате мира по лёгкой атлетике – 2017 в Лондоне. Отметим, что в женском зачете победила кенийка Хеллен Обири (2:27.23), которая ранее в текущем сезоне выиграла Бостонский марафон. Летесенбет Гидей из Эфиопии проиграла ей шесть секунд и финишировала второй. Кенийка Шерон Локеди (+10 секунд) замкнула тройку призеров.