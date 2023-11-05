Чемпионат Европы по водному поло, который должен был пройти в Израиле, отменён

Чемпионат Европы по водному поло среди мужчин, который должен был пройти в Израиле, не состоится из-за ситуации на Ближнем Востоке, сообщает официальный сайт Европейской федерации водных видов спорта (European Aquatics).

Турнир планировали провести 3–16 января 2024 года в Нетании. Отмечается, что European Aquatics работает над вариантами квалификации команд на чемпионат мира по водным видам спорта, который состоится в феврале в Катаре.

Напомним, предыдущий чемпионат Европы проходил в Хорватии. Действующим чемпионом Европы является сборная Хорватии, одолевшая в финале венгерских ватерполистов. Бронзовым призёром прошедшего чемпионата Европы стала команда Испании, которая в матче за третье место нанесла поражение сборной Италии.