Пануэль Мкунго выиграл 45-й Стамбульский марафон среди мужчин, Беатрис Чепту — у женщин

Определились победители 45-го Стамбульского марафона, организованного Spor Istanbul. Пануэль Мкунго выиграл 45-й Стамбульский марафон среди мужчин, а Беатрис Чепту — среди женщин. Спортсменам будет вручено по $ 30 тыс. за первое место на марафоне.

В мужской категории пьедестал 45-го Стамбульского марафона заняли три спортсмена из Кении. Первое место завоевал Пануэль Мкунго (2:10.35), второе место — Бенард Черуйот Сан (2:12.41), а третье — Джеймс Киплагат (2:12.44).

В женской категории кенийско-эфиопская спортсменка Беатрис Чепту заняла первое место. Её время — 2:27.09. Легкоатлетка из Кении Вероника Нджери Майна заняла второе место (2:27.24), а её соотечественница Валентина Матейко — третье (2:32.15).