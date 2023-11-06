CAS зарегистрировал апелляцию ОКР на приостановку членства в МОК

Спортивный арбитражный суд (САS) в Лозанне зарегистрировал апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) на отстранение, вынесенное Международным олимпийским комитетом (МОК), сообщается на официальном сайте CAS.

МОК 12 октября объявил об отстранении ОКР до дальнейшего уведомления после включения в состав российской организации олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

В своей апелляции ОКР просит отменить решение МОК и восстановить его полноправное членство в организации.

Сроки вынесения решения пока не называются. Вердикт CAS будет окончательным и обязательным к исполнению, однако у сторон будет право в течение 30 дней подать апелляцию в Федеральный трибунал Швейцарии по ограниченным процессуальным основаниям.