Южноафриканский политик призвал распустить сборную ЮАР по регби

Южноафриканский политик Джулиус Малема выступил с призывом распустить сборную ЮАР по регби, а также сменить её название и цвета. По словам Малемы, «Спрингбокс» представляют и демонстрируют превосходство белых.

«Я не поддерживаю «Спрингбокс». Я не поддерживаю эмблему и цвета апартеида, которые носит сборная. Нам нужны цвета, которые символизируют демократию», — цитирует политика IOL.

Также Малема заявил, что не считает регби спортом белых людей. «Наши люди в Восточно-Капской провинции и повсюду в других местах играли в регби задолго до того, как в него начали играть эти люди», — добавил он.

Напомним, сборная ЮАР одержала победу на Кубке мира по регби — 2023 во Франции, став первым в истории четырёхкратным обладателем трофея.